Тема:

Коронавирус

25 марта 202019:32

Главного врача Пермского онкодиспансера госпитализировали из-за подозрения на COVID-19

фото: Комсомольская правда Пермь

Главного врача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева госпитализировали в связи с подозрением на наличие у него коронавируса COVID-19. Всех, с кем он контактировал, взяли под особое наблюдение.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Пермского края, врач сам изъявил желание рассказать о себе. В середине марта он вернулся из другой страны, которая находится в перечне опасных из-за выявленных случаев коронавируса. Отмечается, что у Мезенцева не было никаких признаков заболевания ОРВИ.

В настоящее время врач госпитализирован и находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Кроме того, Минздрав проводит оценку действий Мезенцева, после чего будут приняты необходимые решения.

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