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Коронавирус 4 минуты назад

25 марта 202020:23

В Липецкой области нарушители карантина отправятся под суд

37 жителей Липецкой области нарушили режим самоизоляции. Эту информацию озвучили в рамках заседания оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. По каждому эпизоду проведут проверку, после чего материалы дела передадут в мировой суд, передает ГТРК "Липецк".

В настоящий момент несколько статей КоАП предполагают административную ответственность за нарушение карантина. Максимальные суммы штрафов по ним варьируются от 500 до 1 тысячи рублей.

Текст: ГТРК "Липецк"

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