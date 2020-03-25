В Липецкой области нарушители карантина отправятся под суд

37 жителей Липецкой области нарушили режим самоизоляции. Эту информацию озвучили в рамках заседания оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. По каждому эпизоду проведут проверку, после чего материалы дела передадут в мировой суд, передает ГТРК "Липецк".

В настоящий момент несколько статей КоАП предполагают административную ответственность за нарушение карантина. Максимальные суммы штрафов по ним варьируются от 500 до 1 тысячи рублей.