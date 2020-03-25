Владимирские школы оказались не готовы к дистанционному обучению

COVID-19 помог выявить сильные и слабые места в системе образования Владимирской области. Как оказалось, к переходу на дистанционное обучение сейчас не готовы не только некоторые педагоги, но и школы, а также родители и дети. На это есть целый ряд причин: медленный интернет в удаленных районах региона и недостаточная подготовка педагогического состава школ и вузов, в том числе низкая интернет-грамотность, передает ГТРК "Владимир".

Всего во Владимирской области около четырехсот школ, и только около ста из них подали заявки на удаленное обучение. Однако, по мнению проректора по информатизации Владимирского института развития образования Виктории Поляковой, это хорошая возможность прокачать digital-навыки.

"Педагогов эта ситуация застала врасплох. Конечно, Институт развития образования давно занимается подготовкой учителей к электронному образованию и дистанционному обучению, но, увы, не все преподаватели проходят эти курсы. На данный момент у нас было открыто несколько площадок в пилотных школах. По планам, эту работу мы должны были завершить эту работу к 2024 году. Однако из-за осложнения ситуации, необходимо принять экстренные меры", - считает Виктория Полякова.