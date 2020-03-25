Она выиграла у Софи Лорен: не стало актрисы Ирины Макаровой

Не стало Инны Макаровой — Народной артистки СССР, любимой миллионами зрителей. Звезда отечественного кино, выпускница ВГИКа, любимая ученица Сергея Герасимова, Инна Макарова была органична и убедительна как в драме, так и в комедии. "Молодая гвардия", "Девчата", "Дорогой мой человек", "Высота". "Женитьба Бальзаминова" и еще десятки работ в кино. Последнюю свою роль она сыграла пять лет назад в фильме своей дочери Натальи Бондарчук.

Кадры из фильма "Молодая гвардия".

- Выступает артистка Луганской областной эстрады Любовь Шевцова.

Она ворвалась в кино под звуки кастаньет, в очаровании обжигающего танца. На экзаменационном спектакле ВГИКа ее увидел легендарный тогда писатель Александр Фадеев. И был поражен пластикой молодой актрисы.

"Когда я начала эти танцы, кастаньеты, и это увидел Фадеев, он сказал: роль Любы должна играть эта студентка", — рассказывала о начале своей кинокарьеры Любовь Шевцова.

Лента "Молодая гвардия" станет лидером проката 1949 года. Ее посмотрят 70 миллионов зрителей. А Инна Макарова с того времени — всесоюзная звезда. Отчаянная, дерзкая, фантастически красивая — эти характерные персонажи доставались Макаровой от роли к роли. Ну кто не помнит ее серьезную и застенчивую Надю из лирической комедии "Девчата"?

"Сан-Саныч, давай уже поскорее поженимся. А то мне перед девчатами неудобно", — произносила актриса в фильме Юрия Чулюкина 1961 года.

Свой знаменитый танец на головокружительной высоте в одноименном фильме Инна Макарова исполнила без страховки и дублеров — на хлипкой дощечке шириной в ступню.

"А я не папина, а я не папина", — пела она в фильме "Высота".

У съемочной группы дыхание перехватывала от страха за нее. А отважная актриса играючи прикуривала сигарету от сварочного аппарата. И словно не замечала высоты.

"Королева здешних мест и высоты. Разрешите представиться. Катя", — представлялась в фильме героиня Инны Макаровой.

"Самое опасное было, когда я спускалась лицом к аппарату. Еще сигаретка какая-то в руке. Свалиться можно было запросто", — вспоминала эти экстремальные съемки на встречах со зрителями Инна Макарова.

В фильме "Женщины" Павла Любимова она так неподражаема шла по сельской дороге в простом ситцевом платье, что даже затмила кинодиву Софи Лорен в ленте тех же лет "Брак по-итальянски". Западные журналы сравнили двух актрис по силе очарования в нескольких эпизодах. И единогласно выбрали Макарову.

"Они устроили конкурс чей проход лучше — Софи Лорен или мой. Я выиграла", — не без гордости отмечала Макарова.

Видимо, отгадка ее духовной красоты и пластики в том, что это простая девушка из сибирского города Тайга наиболее полно воплотила на экране ментальный код и фенотип русской женщины в том высоком значении, которое ему придавали Пушкин и Тургенев.

"Эти образы будут укреплять тех юных девочек, девушек, которые будут видеть, какой же должна быть русская женщина — красивой, целомудренной, незлобивой, гармоничной, спокойной, талантливой", — отмечает актер Николай Бурляев.

Знаменитый Юрий Герман напишет сценарий специально под Макарову – "Дорогой мой человек", где уже известная актриса играет девчонку Варю Степанову, только мечтающую стать знаменитой.

"Очень хорошая актриса! Много снималась, везде подтверждала свой профессионализм. Прожила достойную жизнь. Окружена была любящими детьми, семьей. Экран ее не обижал", — говорила об актрисе Народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Эту роль она назовет потом самой любимой. Потому что играла саму себя. И с ней как с камертоном соизмеряла потом все последующие свои роли. Будь то ментор-учительница из "Урока литературы" или Анфиса в "Женитьбе Бальзаминова".

"Инночка была таким ярким талантом, таким самобытным талантом, что по ней можно хронику изучать времени", — говорит Народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина.

Она прожила долгую и полную яркого творчества жизнь, показав, что искусство в таком драматически меняющимся и неспокойном мире остается поистине великим фундаментом, на котором базируется человек. А его служители — поэты и актеры — при любых бурях продолжают транслировать вечные ценности.