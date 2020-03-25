Дружба с летальным исходом: за что украинский министр мог убить экс-главу "Интера"

Несколько часов назад на Украине был задержан бывший министр иностранных дел этой страны. Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве. Полиция считает, что именно он застрелил известного на Украине медиаменеджера Сергея Старицкого. Что скрывается за этим громким делом — криминальная драма или попытка свести счеты с Кожарой, который находится в оппозиции к нынешней власти?

Пока — только фотографии, на которых видно, как человеку в медицинской маске (это как раз и есть Леонид Кожара) прямо на дороге, остановив его серебристый внедорожник, полиция предъявляет обвинение в убийстве.

"Его статус в данный момент — особа, подозреваемая в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Господин Кожара был задержан на территории Васильковского района Киевской области. Позже меру пресечения определит суд", — прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Оба фигуранта — люди на Украине известные. Леонид Кожара был министром иностранных дел, возглавлял даже в течение года ОБСЕ.

Сергей Старицкий, крупный медиаменеджер, поочередно работал топ-менеджером нескольких украинских телеканалов, а в последнее время руководил собственной рекламной компанией.

Они дружили еще со студенческих времен, когда вместе учились на юридическом в Киевском университете.

Происшествие, о котором идет речь, месяц назад наделало много шума. Старицкого нашли застреленным в доме Кожары, причем пуля была выпущена из наградного пистолета экс-министра модели "Иерихон".

"Они были знакомы много лет. Были соседями в нормальных отношениях. Господин Кожара и его жена заявили, что это было самоубийство, что они не знают, как это произошло, что были в другой комнате, когда услышали выстрел", — рассказал Антон Геращенко.

В деле так и значилось до сегодняшнего дня — самоубийство. Но все заметили: на похороны погибшего приятеля Леонид Кожара не пришел. Сейчас в полиции объясняют — все это время шли экспертизы, которые в итоге показали: выстрел был сделан с трех метров.

"Мы получили результаты некоторых экспертиз, которые свидетельствуют, что эта смерть не была самоубийством. Дальше следствие будет искать ответы на другие вопросы: почему это произошло, как, по каким мотивам, случайно или умышленно", — сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Известно только, что все произошло во время общего застолья. Следственные действия продолжаются, но на Украине они, когда касаются резонансных дел, могут идти годами и ничем не заканчиваться.