25 марта 202021:03

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на время нерабочей недели в Москве будут введены дополнительные ограничительные меры. Кроме того, он пояснил ряд решений, принятых в связи с коронавирусом.

В столице могут ограничить работу крупных торговых центров, заведений общественного питания, центральных парков. Власти Москвы планируют сообщить о мерах в четверг, 26 марта. Соответствующее заявление Сергей Собянин сделал в прямом эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр Москвы подчеркнул, что нерабочие дни нужно использовать для того, чтобы сгладить пик роста заболевания коронавирусом COVID-19. По его словам, когда идет нарастание инфекционного заболевания, это сопровождается и ростом количества людей, чувствующих себя плохо, тяжело переносящих болезнь. Собянин пояснил, что чем больше таких граждан, тем сложнее справляться медицинской системе. Мэр отметил, что каникулы введены для снижения скорости распространения заболевания.

Собянин сообщил, что во время нерабочей недели городские службы будут работать в режиме повышенной готовности. В их числе органы госвласти, медицинские учреждения, продовольственные магазины, банки.

Столичный мэр призвал бизнесменов быть социально ответственными в текущей ситуации и не увольнять работников. Он отметил, что главное сейчас — это выдержать экономический удар.

Сергей Собянин положительно высказался насчет лишения свободы и штрафов тем, кто нарушает санитарно-эпидемиологические правила при коронавирусе. По его словам, такие меры должны действовать в определенных рамках и в определенной ситуации.

Мэр рассказал, что в настоящее время почти половина москвичей находятся на карантине из-за коронавируса. По его словам, в столице принимаются достаточно жесткие меры.

Мэр Москвы отметил, что в продовольственных магазинах снижается чрезмерный спрос на товары. Кроме того, в России много продуктов питания, и люди не могут скупить все, сколько бы ни старались.

Собянин также пояснил решение о введение ограничительных мер на транспорте. По его словам, это связано с заботой о здоровье горожан.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил о ряде мер, принятых в связи с угрозой коронавируса. В их числе введение нерабочей недели.

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