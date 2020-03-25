"Час икс" для россиян за рубежом: на родину вернут десятки тысяч туристов

МИД в Facebook опубликовало список рейсов, которые будут вывозить россиян, оказавшихся за рубежом. У желающих вернуться на родину остаются считанные часы, чтобы сообщить о себе. Уже завтра, 26 марта, ведомство сформирует окончательные списки. Cейчас за помощью обратились более 25 тысяч соотечественников. Звонки принимают в колл-центре министерства. Что будет с теми, кто не заявил о себе?

Собрать туристов, которые хотят вернуться домой с филиппинских островов, каждый день становится все сложнее. Посольство России с недавних пор каждый вечер в прямом эфире в соцсетях объясняет, как, несмотря на строгие требования местных властей, можно добраться до аэропорта. Уже удалось собрать группу, которая в четверг, 26 марта, вылетит в Москву с острова Себу.

"Процесс сбора россиян в этом аэропорту очень сложный. Зачастую многие вопросы решались через личные контакты. Местные органы власти — Минобороны и Министерство транспорта — оказали нам неоценимую поддержку. Катерами Министерства обороны и береговой охраны были переправлены россияне с острова Сиаргао", — прокомментировала ситуацию пресс-атташе посольства России на Филиппинах Наталья Линовицкая.

Число соотечественников, которых предстоит вернуть в Россию в ближайшие дни, составляет десятки тысяч, а собирать их приходится небольшими группами.

"Круизное судно, на борту которого находятся 85 российских граждан, сегодня утром пришвартовалось в порту города Чиатовекиа. Сейчас на судне идут проверочные медицинские мероприятия. Мы в координации с судовладельцем и компанией "Аэрофлот" прорабатываем возможность скорейшего возвращения россиян на Родину", — рассказал пресс-секретарь посольства России в Италии Алексей Фадеев

26 марта, в 14:00 по местному времени — "час икс", до которого россияне могут предупредить Министерство иностранных дел о своем желании вернуться домой. Собирать базу данных о тех, кому нужна помощь, Ситуационно-кризисный центр МИД начал еще 16 марта.

С дипломатами уже связались более 25 тысяч человек. Причем пять тысяч обращений поступили за последние сутки, сразу после того, как Мария Захарова предупредила: после 26 марта отдыхающие уже не смогут рассчитывать на помощь дипломатов и решать свои проблемы будут сами.

"Осталось совсем немного времени. Сейчас ведется очень интенсивная работа по составлению списков, и нам очень важно знать, где, в какой стране, сколько наших граждан, иметь все их паспортные данные и контактные номера телефонов", — сообщил оперативный дежурный ДСКЦ МИД России Алексей Лебедев.

Сообщить о себе можно через портал sos.midhelp.ru, через соцсети министерства, а также посольств и генеральных консульств. Колл-центр Министерства иностранных дел работает круглосуточно.

"Наша роль заключается в том, чтобы сориентировать их на месте: где получить информацию, каким образом можно покинуть страну, чтобы больше не подвергать свою жизнь опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", — отметил секретарь ДСКЦ МИД России Алексей Бучинский.

Ситуационно-кризисному центру МИД России уже много раз доводилось вывозить россиян, оказавшихся в непростой ситуации, но впервые зона ответственности — весь мир.

Информацию о потенциальном пассажире сотрудники колл-центра вносят в анкету, а затем данные переносятся в общую базу. Она в режиме реального времени доступна представителям Ростуризма, Минтранса, Росавиации и авиакомпаний.

Кроме сбора информации о тех, кому нужны авиабилеты на родину, дипломатам приходится решать вопросы с зарубежными партнерами, которые не дают разрешения на полеты российским бортам. Например, лоукостеру "Победа" пришлось посадить в Махачкале борт, который вылетел за пассажирами в Дубай.

"Прямо во время полета абсолютно по непонятным для нас причинам мы получили срочное сообщение от авиационных властей Эмиратов о том, что они аннулируют выданные ранее разрешения на вывозной рейс. Мы уже обратились в МИД. Очень надеемся и рассчитываем на то, что разрешение снова будет получено как можно скорее", — рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

О специальных рейсах, которые доставят россиян домой, туристов будут оповещать через сайт МИД, Минтранса и Росавиации. Постоянно обновляются страницы российских посольств и генконсульств в социальных сетях. Всех, кто готовится вернуться в Россию, уже сейчас предупреждают: дома вас ждет двухнедельный карантин.