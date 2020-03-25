Россияне могут покинуть Таиланд, несмотря на запрет на выезд

Выезд российским гражданам из Таиланда, несмотря на введенное с 26 марта по 30 апреля чрезвычайное положение в королевстве из-за пандемии коронавируса, по-прежнему открыт.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в посольстве России в Таиланде, подчеркнув, что в диппредставительстве нет информации о запрете властями королевства выезда из страны иностранцев, в том числе, россиян.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча отдал распоряжение, согласно которому с 0 часов 26 марта 2020 года на всех погранпунктах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на сухопутных границах вводятся запрет на въезд и выезд из страны.

На сегодняшний день число инфицированных в королевстве достигло 934, вылечились 70 человек, четверо умерли. Всего же в разных странах мира коронавирусом заразились почти 460 тысяч человек, более 113 тысяч излечились, почти 21 тысяча скончались.