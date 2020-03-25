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Коронавирус 6 минут назад

25 марта 202022:04

Коронавирус определит победителя в соперничестве США и Китая

EPA

На фоне стремительного распространения COVID-19 в Соединенных Штатах и почти полного отсутствия новых заражений коронавирусом в Поднебесной, аналитики все чаще говорят о том, что пандемия может повлиять на исход самого важного геополитического события XXI века — противостояние Америки и Китая.

Тот, кто лучше — Вашингтон или Пекин — преодолеет катастрофические последствия коронавируса в своих странах в ближайшие недели, скорее всего, будет возглавлять международную систему в ближайшие десятилетия. Не стоит забывать, что в истории человечества глобальные пандемии многократно способствовали появлению и краху великих стран, напоминает в The National Interest известный американский политолог и писатель Мэтью Кроэниг.

В V веке до нашей эры Афины были ведущей державой Древней Греции. Это было богатое торговое государство, центр греческого искусства и культуры. Во главе Афин альянс Делийской лиги разгромил могущественную Персидскую империю.

Однако во время Пелопоннесской войны со Спартой в 430 году до нашей эры в Афинах произошла эпидемия. Современные историки полагают, что это была вспышка занесенного из Северной Африки брюшного тифа. Из-за страшной болезни погибла значительная часть гражданского населения и солдат армии Афин; лишился жизни и глава государства — Перикл. До начала эпидемии Афины были близки к победе, но ослабленной инфекционным заболеванием стране пришлось заключить временное перемирие в 421 году до нашей эры. Когда боевые действия возобновились, Афины потерпели сокрушительное поражение, а их демократическая форма правления ликвидирована победившими спартанцами.

Похожая судьба была и у Венецианской республики. Сегодня для нас Венеция это популярный среди туристов город, но в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени она была сверхдержавой, самым богатым городом на Земле. Венеция контролировала территории от Италии до Черного моря.

Однако, как и Афины, Венеция не справилась с серией эпидемий. Роковой для города стала вспышка чумы с 1629 по 1631 год, которую, как считают историки, завезли из Китая по Шелковому пути. Несмотря на то, что власти делали все возможное, чтобы справиться с болезнью (кстати, слово "карантин" переводится с венецианского диалекта как "40 дней"), этого было недостаточно. Итальянская чума привела к серьезному сдвигу в европейском балансе сил: Венеция пришла в упадок, а североевропейские государства, такие как Англия и Голландская Республика, окрепли и стали крупнейшими геополитическими державами.

Эти исторические уроки поучительны и мы видим, как COVID-19 оказывает влияние на соперничество США и Китая.

Как утверждал Цицерон “деньги — основа власти”. Китай сообщает о худших экономических показателях за последние десятилетия, а американский фондовый рынок вступил на медвежью территорию, в то время как экономисты прогнозируют неминуемую рецессию. Обе сверхдержавы будут ослаблены экономически, но не в равной степени. Их относительная способность выдержать этот шторм определит, кто из них станет крупнейшей экономической державой.

Важно помнить, что в американо-китайском противостоянии присутствует также идеологический элемент, поскольку многие в мире начинают рассматривать китайскую государственную авторитарно-капиталистическую модель как жизнеспособную альтернативу американской демократической системе открытого рынка. Для преодоления COVID-19 Коммунистическая партия КНР сначала пыталась скрыть вспышку болезни, что только ухудшило ситуацию. Однако после медленного старта Китай ввел драконовские меры и, похоже, одержал победу над коронавирусом.

Вопрос в том, смогут ли демократические Соединенные Штаты продемонстрировать более впечатляющие результаты в борьбе с пандемией. Пока мы видим, что администрация Дональда Трампа проводит нерешительную и плохо скоординированную политику. Белый дом, явно, медлит с жесткими мерами, на чем настаивают многие эксперты.

Между тем, успех или провал США сформирует мировое мнение об эффективности демократии по сравнению с автократией. Это, в свою очередь, повлияет на глобальное положение Америки, ее способность привлекать колеблющихся союзников в свою орбиту из сферы влияния Китая, а также, возможно, определит глобального геополитического лидера на ближайшие годы.


 

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