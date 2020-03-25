Швейцария закрывает въезд для иностранцев

Швейцария закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало издание The Local.

Отмечается, что границу Швейцария закроет с полуночи 26 марта и после этого в страну смогут въехать только ее граждане, те у кого есть разрешение на работу и резиденты. Кроме того, исключение сделано для медицинских работников и дипломатов.

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии составляет более 10 тысяч человек, 153 человека скончались. Всего же на сегодняшний момент в разных странах мира заразились более 460 тысяч человек, более 113 тысяч выздоровели, более 20 тысяч умерли.