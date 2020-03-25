У упавшего в Черное море Су-27 сработал аварийный маяк, пилота ищут

Во время планового полета над Черным морем упал российский истребитель Су-27. На экранах радаров отметка самолета пропала примерно в 50 километрах от Феодосии. В следующую минуту был зафиксирован сигнал аварийного маяка в этом районе, сообщила пресс-служба Минобороны России.

К месту предполагаемого падения самолета для поиска и спасения летчика подняты самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Но в районе сложные метеоусловия, поэтому поиски затруднены. Также для поисково-спасательной операции направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и находившиеся в непосредственной близости от места происшествия у берегов Крыма гражданские суда.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО Южного округв. Боевой радиус самолета – 1200 километров. Экипаж состоит из одного пилота. Истребители используются для перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников, ведения дальних и ближних воздушных боев, а также для воздушного прикрытия флота на удалении в 300-400 километров от берега.