Влашич может сменить ЦСКА на "Реал"

Один из лидеров ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Руководство "королевского клуба" видит в 22-летнем полузащитнике преемника Луки Модрича.

Как сообщил Чемпионат.com, сославшись на испанские источники, Лука Модрич пока не собирается покидать "Реал". Однако сам 34-летний хорват рекомендовал мадридцам приобрести своего соотечественника Влашича. По мнению Модрича полузащитник ЦСКА способен его полноценно заменить.

Никола Влашич так же запомнился "Реалу", когда осенью 2018 забил единственный мяч в матче Лиги чемпионов. Футболист связан контрактом с ЦСКА до 2024 года.