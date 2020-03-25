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Коронавирус 40 минут назад

25 марта 202023:23

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций планирует собрать на борьбу с коронавирусом COVID-19 два миллиарда долларов.

В первую очередь, собранные средства направят в страны, которые пускают к себе беженцев, а также в бедные государства, которые не могут самостоятельно бороться с распространением заболевания, уточняет телеканал "Россия 24".

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