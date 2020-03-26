COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице скончались два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19. У обоих также была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. Возраст умерших 88 лет и 73 года.

Есть от оперативного штаба и обнадеживающие новости: из московской инфекционной больницы выписан еще один пациент, вылечившийся от коронавируса. Всего же в столице выздоровели 15, а в целом по стране — 29 человек, передает телеканал "Россия 24". На сегодняшний день общее число заразившихся в России составляет 658, случаи зафиксированы в 55 регионах.