Навалимся всем миром! Как россияне помогают друг другу во время карантина

Всеобщая мобилизация. Кто-то бесплатно наливает кофе. Кто-то готов отдать гостиницы под больничные палаты. Россияне готовы помогать в борьбе с коронавирусом.

Распределил несколько сотен горячих обедов: супы, вторые блюда и десерты. И обещает продолжать. Достойный внимания жест доброй воли московского ресторатора. Раздаёт еду в аэропорту "Внуково" малообеспеченным иностранцам, которые возвращались на Родину — в ближнее зарубежье — транзитом через российскую столицу. И застряли в стерильной зоне авиаузла из-за коронавируса.

С одной стороны, частный эпизод. С другой — повод поговорить о целой тенденции. И о том, насколько в условиях распространения COVID-19 необходима тотальная мобилизация отечественных предпринимателей — ради борьбы с опасной инфекцией. Инициативы и предложения — самые разнообразные.

Вот, скажем, один из крупнейших российских ритейлеров — уже решил обеспечить бесплатную доставку предметов первой необходимости, без каких-либо сервисных сборов. Ещё одна компания — производитель здорового питания — запустила льготные месячные рационы для тех, кто оказался в вынужденной изоляции.

Хотя и это — далеко не предел. Поскольку намечаются куда более масштабные и, по-другому не скажешь, беспрецедентные гуманитарные акции.

Миллиардер Михаил Гуцериев предложил властям Москвы использовать свои гостиницы для борьбы с короновирусом. В среднем для нужд медиков и больниц, по словам Гуцериева, доступен весь жилой фонд – а это более 2000 номеров которые можно будет временно переоборудовать для приема медицинского персонала, и больных легкой формой короновируса.

Во многих российских городах, чиновники передают свои служебные автомобили медицинским службам. Мера нужная, и своевременная, считают в регионах, где с нагрузкой на медицинский транспорт есть определенные проблемы.

Социальная ответственность бизнеса, и гражданская позиция каждого — только так, можно выйти из этого тяжелого вирусного периода с наименьшими потерями – говорят специалисты. И действительно, это так! Вот пример, два брата, владельцы небольшой кофейни на колесах вот уже несколько дней дежурят у аэропорта Шереметьево и совершенно бесплатно делают кофе для врачей, встречающих рейсы в одном из самых загруженных авиахабов Европы.

По словам ребят, увидев, насколько тяжело сейчас приходится медикам, они просто не смогли остаться в стороне.

Не остаются в стороне и крупнейшие частные клиники, наравне с муниципальными и федеральными медицинскими организациями они готовы принять активное участие в мероприятиях по диагностике короновируса, а именно в заборе биоматериала в клиниках и проведению исследований в собственных лабораториях. Большое дело.