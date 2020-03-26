Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

С 26 марта по 14 апреля в общественном транспорте Московской области приостановлен бесплатный проезд для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания жителей, которые должны находиться на самоизоляции. Также приостановлен льготный проезд для школьников 5-11 классов, студентов вузов и колледжей.

Указанные категории граждан не смогут оформить льготные проездные документы на всех видах общественного транспорта Москвы и Московской области, в том числе, на железнодорожном транспорте, метро и МЦК. Соответствующие меры введены в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции для пожилых людей в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для сокращения школьниками и студентами колледжей и вузов посещений общественных мест, сообщает Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом.