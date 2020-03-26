26 марта 202001:31

Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Гречка, рис, сахар, мясные консервы. Так выглядят самые популярные товары марта — по версии российских покупателей. Спрос оценила исследовательская компания. Победителей выбрали, сравнив продажи этого и прошлого года. Ну, в общем, в том, что касается продуктов — всё ожидаемо. Классический набор, который покупается на всякий случай.

А вот с другими товарами происходят куда более интересные процессы. Например, вдруг резко выросли продажи презервативов. За неделю — сразу на треть. Данные приводит РБК, ссылаясь на информацию от аналитиков DSM Group. В качестве ориентира взяли март 2019-го года. Подсчитали купленные упаковки и удивились.

Только за прошедшую неделю магазины и аптеки продали 600 тысяч пачек с контрацептивами. Кое-где даже можно было увидеть пустые полки. Чем объясняется ажиотаж — с точки зрения статистики непонятно.

В сети даже появились версии, что дело вовсе не в долгих карантинных вечерах, а в своего рода лайфхаке. Мол, презервативы можно использовать не только по прямому назначению, а и для того, чтобы защитить руки в общественных местах. Впрочем, в действенности такого совета — есть сомнения.

В случае со скупкой презервативов людьми движет что угодно, но уж точно не рациональное начало. То, что латексные изделия на пальцах никак не уменьшают риск заразиться COVID-19, даже и пояснять не хочется! Из-за стресса и страха люди начинают совершать иррациональные поступки. В то же время другие высмеивают подобное поведение, доводя ситуацию до абсурда. Надевают те же презервативы не на пальцы, а сразу на голову вместо маски.

Россия — не первая страна, где подскочили продажи презервативов. Аналогичный рост отметили в Австралии, Японии, Сингапуре, Китае и других странах.

На фоне дефицита народ проявляет изобретательность и придумывает варианты, как можно защититься от инфекции с помощью подручных средств. Так называемые лайфхаки против коронавируса. Например, по сети гуляет вот такой способ усовершенствования обычной медицинской маски. В неё вставляется гигиеническая прокладка, пропитанная эвкалиптом или маслом чайного дерева.

Если маску купить вообще не удалось, то народные умельцы предлагают сделать её своими руками. Самый простой и старый способ, которому всех учили еще в школе — ватно-марлевая повязка. В качестве альтернативных материалов предлагают использовать одноразовые кухонные полотенца и салфетки. Более продвинутый вариант — сшить маску из ткани. Существуют и нестандартные подходы. Например, такой. Берёте трусы чистые, боксёрки. Надеваете вот так. Такая арафатка получается. Она и волосы закрывает, и такая ватно-марлевая повязка получается.

Вторая по популярности группа лайфхаков — это создание дезинфицирующих растворов в домашних условиях. Ингредиенты — медицинский спирт или водка в качестве альтернативы, гель "алоэ вера" либо глицерин, а также эфирное масло на выбор для приятного аромата. И ещё один популярный лайфхак, пришедший к нам из Китая. Для того чтобы не касаться кнопок лифта, к зажигалке приматывается канцелярская скрепка. После каждого нажатия конец скрепки обжигается, вирус погибает в огне. Психологи объясняют, что все эти "находки", распространяемые по Интернету, бессознательная коллективная реакция на возросший уровень тревоги в обществе.

"Психика человека устроена таким образом, что когда мы делаем какие-то добрые, общественно полезные дела, мы сами начинаем меньше бояться, тревожиться, переживать. То есть, когда человек любой лайфхак записывает, любую шутку, которая может поддержать других людей, он фактически и в мир запускает чуть больше добра, и себя поддерживает", — считает Михаил Хорс, клинический психолог. И добавил: "Большинство лайфхаков, гуляющих по сети, малоэффективны либо, вообще, бесполезны. Поэтому призываю зрителей для защиты от коронавируса ориентироваться, прежде всего, на официальные рекомендации от Роспотребнадзора, Минздрава и Всемирной организации здравоохранения".

Сейчас

01:34

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

01:00

Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

00:07

COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

00:03

Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

23:47

Российский парламент продолжает работу

23:23

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом

22:18

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

4 часа назад
У упавшего в Черное море Су-27 сработал аварийный маяк, пилота ищут

У упавшего в Черное море Су-27 сработал аварийный маяк, пилота ищут

2 часа назад
В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

4 часа назад
"Час икс" для россиян за рубежом: на родину вернут десятки тысяч туристов

"Час икс" для россиян за рубежом: на родину вернут десятки тысяч туристов

3 часа назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
12:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
15:00

Брифинг Марии Захаровой
16:00

Заседание Совета Госдумы
Все трансляции
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

4 часа назад
Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

4 часа назад
Дружба с летальным исходом: за что украинский министр мог убить экс-главу "Интера"

Дружба с летальным исходом: за что украинский министр мог убить экс-главу "Интера"

3 часа назад
Льва Лещенко перевели в реанимацию

Льва Лещенко перевели в реанимацию

3 часа назад
COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

1 час назад
Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

1 час назад
Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

3 часа назад
Помощь от COVID-19 на марше: прибывшие в Италию российские вирусологи миновали Болонью

Помощь от COVID-19 на марше: прибывшие в Италию российские вирусологи миновали Болонью

3 часа назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

8 часов назад
Индусам на три недели запрещено покидать свои дома

Индусам на три недели запрещено покидать свои дома

4 часа назад
Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

3 часа назад
Российские вирусологи выдвинулись в самую трудную точку Италии

Российские вирусологи выдвинулись в самую трудную точку Италии

4 часа назад
23
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

8 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

9 часов назад
Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

12 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Она выиграла у Софи Лорен: не стало актрисы Инны Макаровой

Она выиграла у Софи Лорен: не стало актрисы Инны Макаровой

4 часа назад
Появились результаты второго теста Меркель на коронавирус

Появились результаты второго теста Меркель на коронавирус

5 часов назад
Главного врача Пермского онкодиспансера госпитализировали из-за подозрения на COVID-19

Главного врача Пермского онкодиспансера госпитализировали из-за подозрения на COVID-19

6 часов назад
Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

6 часов назад
Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

6 часов назад
В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

6 часов назад
Город-призрак: посмотрите, как опустел Нью-Йорк на карантине (видео)

Город-призрак: посмотрите, как опустел Нью-Йорк на карантине (видео)

6 часов назад
Политические партии России отказались от сокращения их госфинансирования

Политические партии России отказались от сокращения их госфинансирования

7 часов назад
Госдума примет законопроекты по противодействию коронавирусу в приоритетном порядке

Госдума примет законопроекты по противодействию коронавирусу в приоритетном порядке

7 часов назад
ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы

ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы

8 часов назад
В Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет. Пилот погиб

В Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет. Пилот погиб

8 часов назад
Власти выделят 3,5 миллиарда рублей на поддержку туроператоров

Власти выделят 3,5 миллиарда рублей на поддержку туроператоров

8 часов назад
Задержаны еще пять участников бандформирования "Кизлярский сектор"

Задержаны еще пять участников бандформирования "Кизлярский сектор"

9 часов назад
Детский омбудсмен призвала ввести мораторий на плохие оценки школьников

Детский омбудсмен призвала ввести мораторий на плохие оценки школьников

9 часов назад
Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак

Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак

10 часов назад
Биологи впервые омолодили человеческие клетки

Биологи впервые омолодили человеческие клетки

10 часов назад
Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

10 часов назад
Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

10 часов назад
Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

11 часов назад
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

11 часов назад
КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

12 часов назад
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку