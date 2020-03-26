Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Гречка, рис, сахар, мясные консервы. Так выглядят самые популярные товары марта — по версии российских покупателей. Спрос оценила исследовательская компания. Победителей выбрали, сравнив продажи этого и прошлого года. Ну, в общем, в том, что касается продуктов — всё ожидаемо. Классический набор, который покупается на всякий случай.

А вот с другими товарами происходят куда более интересные процессы. Например, вдруг резко выросли продажи презервативов. За неделю — сразу на треть. Данные приводит РБК, ссылаясь на информацию от аналитиков DSM Group. В качестве ориентира взяли март 2019-го года. Подсчитали купленные упаковки и удивились.

Только за прошедшую неделю магазины и аптеки продали 600 тысяч пачек с контрацептивами. Кое-где даже можно было увидеть пустые полки. Чем объясняется ажиотаж — с точки зрения статистики непонятно.

В сети даже появились версии, что дело вовсе не в долгих карантинных вечерах, а в своего рода лайфхаке. Мол, презервативы можно использовать не только по прямому назначению, а и для того, чтобы защитить руки в общественных местах. Впрочем, в действенности такого совета — есть сомнения.

В случае со скупкой презервативов людьми движет что угодно, но уж точно не рациональное начало. То, что латексные изделия на пальцах никак не уменьшают риск заразиться COVID-19, даже и пояснять не хочется! Из-за стресса и страха люди начинают совершать иррациональные поступки. В то же время другие высмеивают подобное поведение, доводя ситуацию до абсурда. Надевают те же презервативы не на пальцы, а сразу на голову вместо маски.

Россия — не первая страна, где подскочили продажи презервативов. Аналогичный рост отметили в Австралии, Японии, Сингапуре, Китае и других странах.

На фоне дефицита народ проявляет изобретательность и придумывает варианты, как можно защититься от инфекции с помощью подручных средств. Так называемые лайфхаки против коронавируса. Например, по сети гуляет вот такой способ усовершенствования обычной медицинской маски. В неё вставляется гигиеническая прокладка, пропитанная эвкалиптом или маслом чайного дерева.

Если маску купить вообще не удалось, то народные умельцы предлагают сделать её своими руками. Самый простой и старый способ, которому всех учили еще в школе — ватно-марлевая повязка. В качестве альтернативных материалов предлагают использовать одноразовые кухонные полотенца и салфетки. Более продвинутый вариант — сшить маску из ткани. Существуют и нестандартные подходы. Например, такой. Берёте трусы чистые, боксёрки. Надеваете вот так. Такая арафатка получается. Она и волосы закрывает, и такая ватно-марлевая повязка получается.

Вторая по популярности группа лайфхаков — это создание дезинфицирующих растворов в домашних условиях. Ингредиенты — медицинский спирт или водка в качестве альтернативы, гель "алоэ вера" либо глицерин, а также эфирное масло на выбор для приятного аромата. И ещё один популярный лайфхак, пришедший к нам из Китая. Для того чтобы не касаться кнопок лифта, к зажигалке приматывается канцелярская скрепка. После каждого нажатия конец скрепки обжигается, вирус погибает в огне. Психологи объясняют, что все эти "находки", распространяемые по Интернету, бессознательная коллективная реакция на возросший уровень тревоги в обществе.

"Психика человека устроена таким образом, что когда мы делаем какие-то добрые, общественно полезные дела, мы сами начинаем меньше бояться, тревожиться, переживать. То есть, когда человек любой лайфхак записывает, любую шутку, которая может поддержать других людей, он фактически и в мир запускает чуть больше добра, и себя поддерживает", — считает Михаил Хорс, клинический психолог. И добавил: "Большинство лайфхаков, гуляющих по сети, малоэффективны либо, вообще, бесполезны. Поэтому призываю зрителей для защиты от коронавируса ориентироваться, прежде всего, на официальные рекомендации от Роспотребнадзора, Минздрава и Всемирной организации здравоохранения".