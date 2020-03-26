26 марта 202001:46 Георгий Подгорный

Суд США не поверил братьям Дуровым: амбициозный проект криптовалюты Gram находится на грани провала

Суд США не поверил братьям Дуровым: амбициозный проект криптовалюты Gram находится на грани провала

"Единственный выход, который я вижу — это продавать Телеграм". Создателю мессенджера придется вернуть деньги инвесторам. Больше миллиарда долларов. Американская биржевая комиссия приняла решение по токенам Дурова.

"Считаем полученные от инвесторов миллиард семьсот миллионов долларов приобретением ценных бумаг". Решение суда Нью-Йорка относительно токенов "Грам". Которые были выпущены братьями Павлом и Николаем Дуровым — в рамках блокчейн-платформы "Телеграм Оупен Нетворк".

То есть — по замыслу всё тех же Дуровых — могли бы считаться внутренней криптовалютой для выхода на ICO. Но взбудоражили американскую биржевую комиссию. Её доводы хорошо известны: дескать, покупатели новых цифровых жетонов на старте выпуска рассчитывали потом реализовать их на вторичных рынках. А, следовательно, де-факто вложились в ценные бумаги.

Причём — незарегистрированные вышеупомянутой комиссией. То есть, однозначно не соответствующие федеральному законодательству Соединённых Штатов. И вот промежуточный итог. Сама по себе платформа ТОН, куда вложились, в том числе, крупные бизнесмены из списков "Форбс", до сих пор не запущена, вопреки якобы железным гарантиям. А каковы её дальнейшие перспективы? И как теперь придётся реагировать — самим Дуровым?

Они говорили, что это продукт. А суд увидел настоящее роуд-шоу в лучших традициях международных конгломератов. С явным предложением вложиться сегодня. А когда начнется продажа — одна из самых разрекламированных криптовалют "Грам" — вырастет в цене. И вот уже явный повод эти токены продать. И "Граму" после размещения пророчили взлет до небес. Все это похоже как раз на схему размещения, например, акций. Комиссия по ценным бумагам США так и решила.

"Там такие игры не проходят, как правило, естественно они стараются считать такие вещи ценными бумагами, и желание господина Дурова разделять такую версию привело к тому, что с "Грамом" будут производиться определенные новые какие-то реалии, которые возможно затормозят развитие этого направления", — считает Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства.

Важный вопрос — а что будет с Телеграмом? Сегодня мессенджер не приносит дохода Дурову. А его содержание и продвижение обходится недешево.

За два последних года на развитие и поддержку работы сервиса потратили 410 миллионов долларов. И выяснилось — это деньги как раз инвесторов, которые вкладывали в развитие криптоплатформы. Суммы немаленькие, и поэтому команда Дурова в суде пыталась доказать — Телеграму ничего не угрожает. Мол, в будущем — это будут разные кошельки, для разных проектов.

"Они собирались вывести и отдельно развести компании, которые развиваются развитием Телеграма и криптовалютные решения, в абсолютно разные компании. В том числе это было в линии защиты против предъявляемых претензий — если бы они этого не сделали тогда, претензии КЦБ были бы обоснованными. Теоретически эти проекты должны были идти параллельно друг другу", — поясняет Александр Китченко, криптоинвестор.

Но удалось ли, успокоить тех, кто инвестировал свои кровные? И сейчас те, кто вложил в этот проект, имеют полное право вернуть деньги. А их может потребоваться немало.

"Посмотрев на расходы Дурова, посмотрев на то количество инвесторов, которые вкладывались на их суммы, можно сказать — больше миллиарда долларов придется вернуть, если действительно суд докажет, что токены являлись ценными бумагами. Есть дополнительные источники финансирования и собственные источники финансирования, инвесторы которые не связаны напрямую с проектом ТОН и с выпуском токенов "Грам", — считает Евгений Каминский, криптовалютный тренер.

Далее более тонкие материи: учитывая, что часть средств уже потратили, как и на Телеграм, так на создание блокчейн-платформы. А будет ли что возвращать? Да и никто не отрицает тот факт, что после того как все судебные распри завершатся — и не в пользу Дурова — его могут также обязать заплатить немалый штраф. И не исключено, что он будет с шестью нулями.

"Выиграть суд у Дурова шансов уже мало. При этом у него поджимают сроки — 30 апреля это крайний срок, когда он должен запуститься, либо возвращать деньги инвесторам. Суд, скажем, решит, что помимо полной выплаты, нужно заплатить еще штраф, а это могут быть сотни миллионов долларов, то вполне возможно, что Дуров, потративший больше 400 миллионов долларов из денег инвесторов, не сможет все эти деньги из своего кармана вернуть. Единственный выход, который я вижу, это продавать Телеграм", — полагает Антон Розенберг, бывший партнер Павла Дурова по работе над "ВКонтакте".

Остается, конечно, шанс на спасение — если инвесторы вновь поверят Дурову и не начнут забирать свои деньги. Но результаты работы по проекту ТОН, IT-экспертов не впечатляют. Но эти же специалисты уверены — на работе мессенджера это едва ли отразится. Мессенджер живет. И приложение не исчезнет, в отличие от амбициозного проекта российского разработчика.

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