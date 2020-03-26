26 марта 202001:57 Евгений Нипот

Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

"Возникает производство определенного иммунитета к увеличению и стабильности и противодействию любых вирусов и коронавируса тоже". И стоит 10 тысяч рублей за посещение. Пирамида в Ленобласти, которой создатели приписывают чудодейственные свойства. Клиент пошел?

"Повышает иммунитет, вычищает негатив", — так пишут создатели некоего средства от всех болезней — о чудодейственных свойствах своего детища. Выглядит как пирамида. Возвышается над землей на девять метров, и внутри якобы повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. С лабиринтами и саркофагом. Вот только стоит заморская постройка на российской земле.

Соорудила ее семейная пара из Ленобласти на собственном участке недалеко от Петербурга. Причем, как уже понятно, решили экспортировать на родину не только архитектуру, но и некие древние методы исцеления.

Мол, в пирамиде и чакры чистятся, и аура срастается и просветление приходит. В общем, спектр действия — максимально широкий. Ну и еще отдельно упоминается антивирусный эффект, как говорится — на злобу дня. Естественно, всё это сложно объясняется с точки зрения науки, но желающие побыть немного фараонами, тем не менее, находятся.

Они возводили ее по образу и подобию пирамиды Хеопса. Египетскому известняку и граниту предпочли более практичный бетон. Правда, от этого сооружение получилось серым, часто теряющимся на фоне ленинградского неба. Обошлись, говорят, без рабской силы – хотя, бригаду на такой проект, признаются, искали долго. Ведь это не рядовая постройка, а своеобразная призма. Которая концентрирует в себе некую якобы жизненную, чудодейственную энергию.

"Возникает производство определенного иммунитета к увеличению и стабильности, и противодействию любых вирусов и коронавируса тоже. Ну, как бы мы не болеем, слава богу и хорошо", — пояснил Андрей Вахрушев, создатель пирамиды.

По словам создателей комплекса, их друг, находясь внутри, даже справился с опухолью. Ночевал, сидел на стуле, под которым спрятана мини-пирамидка. Вбирал в себя всю неизученную силу. Энергии, говорят пирамидостроители, так много, что она способна заряжать воду. Для чего в основании вырыт семиметровый колодец, облицованный мелкой черной мозаикой. Увенчанный гипсовым изваянием древнего божества.

На словах – просто очередное чудо света, куда намерены организовать чуть ли не паломничество. Сотворить что-то вроде мистического спа-отеля для просвещённых. Россказни о фантастической силе пирамид, их целительных потоках – вызывают у ученых реакцию, близкую к аллергической. Доказанных случаев концентрации энергий, чудодейственных исцелений – нет.

"Называется – псевдоглубокомысленная чушь. Если брать случайный набор слов наукообразных и выдавать их людям, то люди начинают верить в это. Особенно те, кто верят в волшебные свойства пирамид", — отметил Александр Панчин, кандидат биологических наук, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Вот и египтологи говорят – образ пирамиды в массовой культуре здорово искажен. В первоначальной задумке – это никакой не трансформатор космических полей, и тем более не древний прототип искусственной почки.

"Назначение пирамиды в Египте – это вообще-то возрождение фараона на том свете. Так что с этой точки зрения надо сначала умереть в этом спа-отеле, а потом еще неплохо посидеть на египетском престоле, и вот тогда точно возродишься к вечной жизни", — пояснила Ольга Томашевич, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Но, кстати, внутри, у самых сводов есть некое подобие саркофага, сотворенного из тонны кварца. В нем можно полежать, преобразиться. Поверить в чудо. Под надежным укрытием нескольких тонн бетона. В это неспокойное время.

"Когда людям напоминают о смерти, они становятся в большей степени аморфными, в большей степени приверженными тем групповым нормам, взглядам, предрассудкам, которые в обычной ситуации в меньшей степени влияют на нашей поведение", — уверен Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН.

И подумаешь – нет никаких доказательств чудодейственности пирамиды. Да зачем они нужны тем, кто верит – она появилась не просто так. "Санкт-Петербург – это место силы России, поэтому вокруг него и растут пирамиды", — заявил Олег Фридман, эзотерик.

Одно время пирамиды росли и вокруг Москвы. Но что-то пошло не так. Ветер вмешался. Эту, петербургскую, вряд ли сдует. На ее постройку потратили, говорят, больше 100 тысяч евро. Столько усилий вложено. Поэтому владельцы этого аттракциона в деревне Истинка, где-то рядышком с Петербургом, делиться "чудесами" даром вряд ли захотят.

Как пишут местные журналисты, на эзотерическом новострое уже установлен прайс – за проведение ритуалов нужно заплатить от трех с половиной до десяти тысяч рублей

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