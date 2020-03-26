В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

На фоне распространения коронавируса в Иерусалиме закрыт на неделю для посещений Храм Гроба Господня.

Представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар сообщил, что церковные лидеры выразили понимание предпринятых мер, передает РИА Новости.

К настоящему моменту, по данным портала worldometer , в Израиле коронавирусом COVID-19 заражены 2 369 человека, пятеро заболевших скончались. Всего же в мире зарегистрировано более 468 случаев заражения, скончались более 21 тысячи человек.