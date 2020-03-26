Бойня в Крайстчерче: обвиняемый признал вину

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.

Как уточняет телеканал "Россия 24", 29-летний Таррант признался в ходе видеовыступления на заседании суда в Крайстчёрче, что совершил убийство 51 человека во время стрельбы в двух мечетях города.