Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

Это уже второе заседание парламентариев за два дня. На повестке дня — поправки к законам, необходимые для выполнения поручений Владимира Путина. Меры направлены на поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавируса. Также депутаты обсудят правительственные законопроекты. А на следующей неделе Госдума проработает эти инициативы на пленарных заседаниях, сообщает телеканал "Россия 24".