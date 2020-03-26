ВОЗ: коронавирус не ослабевает

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения заявил в интервью РИА Новости, что ВОЗ не отмечает ослабления нового коронавируса COVID-19.

Сейчас в мире заражено почти полмиллиона человек, число жертв превысило 21 тысячу. Накануне Испания обогнала по числу смертности Китай: на Пиренейском полуострове скончалось больше 3,5 тысячи человек. В самом же Китае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, все они ввозные.

Почти на полторы тысячи человек выросло число инфицированных в Великобритании. При этом суточное количество смертей в Соединенном Королевстве — самое низкое с 17 марта, тогда как количество новых случаев заражения — рекордное для страны, отмечает телеканал "Россия 24".

Первые два случая заболевания обнаружили в государстве Сент-Китс и Невис. Ранее оно оставалось единственным в Америке, где не был выявлен COVID-19. Нью-йоркский донорский центр крови начинает принимать плазму переболевших коронавирусом: по данным медиков, в ней содержатся антитела против инфекции. Полученную плазму будут использовать для лечения других пациентов.