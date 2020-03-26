Вирус продолжает закрывать города и страны

Власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса. По словам премьер-министра страны, на такие меры правительство пойдет, если уже принятые меры не приведут к сокращению количества заражений.

Ранее власти Израиля ужесточили карантинные меры, сообщает телеканал "Россия 24". Жителям нельзя отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира. На личном транспорте могут ездить не больше двух человек — и только в магазин, аптеку или в медучереждения.

В Гондурасе вооруженные солдаты начали доставлять продовольствие тем, кто не может выйти из дома. Продукты получили больше трех миллионов человек.

Власти Нью-Йорка на фоне распространения инфекции снимут баскетбольные кольца на 80 площадках города. По данным полиции, граждане продолжают нарушать правило дистанцирования в этих местах, несмотря на запрет. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города.

Сербия приступила к преобразованию столичного выставочного центра Белграда в больницу с боксами для лечения больных коронавирусом. Такие меры сербским властям рекомендовала группа экспертов из Китая. В центре уже установили около 3000 коек для волонтеров и военнослужащих Министерства обороны страны.