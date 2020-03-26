Под Феодосией продолжаются поиски летчика рухнувшего Су-27

Несмотря на ночь и плохую погоду в Чёрном море возле Феодосии продолжается поисковая операция. Ищут пилота Су-27, истребитель рухнул в воду во время планового полёта.

К месту, откуда подал сигнал аварийный радиомаяк, Минобороны направило самолёт Ан-26, вертолёт Ми-8 и малый противолодочный корабль.

Также поисками занимаются экипажи гражданских судов, которые находились поблизости. Работам мешает, в том числе, плохая видимость, отмечает телеканал "Россия 24".