В Москве планируют увеличить почти в пять раз производство аппаратов ИВЛ

Заказы на российские приборы искусственной вентиляции легких уже поступают из Кубы, Южной Америки, Азербайджана, Узбекистана. Но прежде всего, производство будет направлено на отечественный рынок. Аппараты ИВЛ в больницах, порой, жизненно необходимы.

Москва. Особая экономическая зона. Небольшое по размерам, но крупное по мощности и охвату инновационное предприятие. Здесь делают аппараты ИВЛ.

Еще полтора месяца назад в этом цеху было все до потолка уставлено ящиками с комплектующими для аппаратов ИВЛ. Теперь, как видно, здесь пусто. Аппараты разбирают как горячие пирожки. Впрочем, производитель обещает, следующая партия комплектующих уже в пути. И производство будет наращиваться.

И не просто расти, а расти в разы. Гендиректор частной компании с центром в Словакии говорит, ситуация меняется стремительно. Если пару месяцев назад выпускали до 15 аппаратов ИВЛ в месяц, и считали это неплохим показателем, то в последние дни сделали 34. 5 устройств поставили в больницу в Коммунарке, 6 — в Склифосовского, а еще в 7-ю, 52-ю больницы Москвы. Спрос растет не только на внутреннем рынке, заказы – отовсюду.

Впрочем, в приоритете, разумеется, рынок российский, по словам гендиректора Василия Шимко, обычный отечественный спрос — до тысячи двухсот аппаратов в год. Теперь нужно 5700 — такую задачу поставил премьер Мишустин, чтобы обеспечить растущую потребность. Скачок рынка почти пятикратный.

Не навредить здоровым альвеолам и обеспечить воздухом больные. Используя симулятор легочной болезни, технический директор объясняет, как это работает. В таких аппаратах используется система многоуровневой вентиляции.

"Поражение легких очень неравномерно. И это создает трудности. Одно дело – вдуть в легкие определенный объем газа, и он равномерно распределится. И совсем другое – разная податливость легочной ткани, разное сопротивление разных участков. Сейчас мы говорим о многоуровневой вентиляции – разное давление подается при этой вентиляции. Таким образом, дыхательные объемы подстраиваются под различные участки легких", — пояснил Эдуард Николаенко, руководитель Центра анестезиологии и реанимации ЦКБ, д.м.н.

Не панацея, но в тяжелых случаях, вызванных коронавирусной инфекцией, ИВЛ — важнейший элемент реанимации, говорят врачи. Они действительно спасают жизни. Так что теперь от предприятий, подобных этому, зависит успех борьбы с заболеванием.

На закупку аппаратов ИВЛ в этом году будет выделено семь с половиной миллиардов рублей. Так что к новой работе адаптироваться приходится всем. Крупнейшие заводы в Екатеринбурге – Уральский приборостроительный, Уральский оптико-механический, "Тритон" – именно они сейчас на передовой российского рынка оборудования для ИВЛ и им теперь придется работать в новых условиях. Один только Уральский приборостроительный обещает увеличить производство с 300 единиц до 3 тысяч.