Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

По данным университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, на территории США число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, превысило 1000, величившись за три дня пости в три раза.

По состоянию на 23:00 по времени Восточного побережья США (06:00 по Москве) число зафиксированных летальных исходов заболевания составило 1031. На этот же момент в США зарегистрированы 68 572 случая заражения, передает ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее она распространилась на более чем 150 стран и была признана. Согласно последним данным, всего в мире заразились свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи заболевших скончались.