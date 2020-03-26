Сенат США утвердил беспрецедентный пакет мер поддержки

Сенат США наконец-то утвердил долгожданный законопроект о выделении беспрецедентного пакета мер поддержки на сумму $2 трлн. Правда до визирования документа Дональдом Трампом, обещавшим сделать это сразу, как бумаги окажутся на его столе, законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей. Однако предполагается, что уже в пятницу, 26 марта, все процедуры завершатся и экономика США получит колоссальную финансовую инъекцию против последствий коронавируса.

Законопроект, поместившийся “всего лишь” на 880 страницах, предусматривает, в частности, прямые выплаты финансовой помощи гражданам. Их общий объем оценивается в $500 млрд. Получателями станут американские налогоплательщики, чей доход не превышает $75 тыс. в год. Взрослые, соответствующие этим параметрам, претендуют на получение $1200 каждый. Кроме того, по $500 будет приходиться на каждого ребенка.

Аналогичную сумму направят в свежесозданный стабизизационный фонд поддержки предприятий, штатов и городов, наиболее пострадавших от эпидемии. Уже известно, что $5 млрд получат авиаперевозчики, $17 млрд — предприятия, “важные для поддержания национальной безопасности”.

$350 миллиардов направят на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам; еще $250 млрд- на страхование безработицы и почти $50 млрд — на борьбу с самим вирусом.

Стоит отметить, что ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вдобавок к этой прямой экономической помощи Федрезрв запустит пакет мер еще примерно на $4 трлн. Таким образом, суммарный объем стимулов составит $6 трлн. И это при том, что объем ВВП в Америке оценивается в $21 трлн.