Насосная станция, которая обеспечивает водой почти два миллиона жителей Донбасса, может остановить свою работу. Причиной стали действия киевских силовиков, из-за этого сотрудники предприятия не могут безопасно добираться до рабочих мест. Перебои с поставками воды грозят более сорока населённым пунктам по обе стороны линии соприкосновения. И это не единственный вред, причинённый самопровозглашённым республикам Донбасса.

За время противостояния между Киевом и молодыми республиками, артиллерия вооруженных сил Украины уничтожила десятки тысяч объектов инфраструктуры. Мы сейчас находимся на окраине города Донецка это улица Взлётная, с левой стороны разрушенный дом, с правой стороны такая же история, а за каждым из них стоит судьба целой семьи! Люди всю жизнь строились, копили и в один миг лишились всего.

Виктория, каждый раз заходя во двор собственного дома, не может сдержать эмоций. Здесь она росла, вышла замуж, растила детей. "Я была на работе. Сестра позвонила и сказала, что у нас нет дома, я прилетела с работы, внук сидел в скорой помощи, потому что кусок от пластикового окна взрывной волной вылетел, ударил его по голове. С носа кровь, то есть мальчик в таком почти бессознательном состоянии, сестра вся поцарапанная", — вспоминает Виктория Реутская.

Для того чтобы помочь, пострадавшим людям от украинской агрессии, на территории республик была создана общественная комиссия, куда входят юристы-волонтёры. Многие из которых, сами на себе прочувствовали горечь потерь от войны.

"Сейчас, в настоящий момент члены данной общественной комиссии принимают обращения от жителей республик. Им помогают в подготовке и обращении жалоб в Европейский суд по правам человека. Каждая ситуация индивидуальна, но мы видим, что тысячи разрушенных домов. Поэтому мы помогаем максимально решить данную проблему тем людям, которые к нам обращаются", — отметила Буторкина Анастасия, председатель общественной Комиссии по оценки экономического ущерба нанесённого Украиной.

Обстрелы территории Республик продолжаются и на сегодняшний день. Не стихают они даже в моменты присутствия на территории Донбасса высших чинов ОБСЕ, таких как заместитель главы миссии в Украине Марк Энтерингтон.

В период работы господина Энтерингтона отмечено усиление огневого воздействия с применением 122мм артиллерии, 120мм и 82мм минометов, крупнокалиберных пулемётов и БМП. Под обстрел попали посёлок шахты Октябрьская, Сигнальное, Горловка, Спартак.

Несмотря на то, что шестой год идёт война, города республик продолжают жить и развиваться. Убираются улицы, высаживаются розы, приводятся в порядок освещение. Как здесь говорят, главное богатство Донбасса, это трудолюбие его людей.

Донбассу не впервой проходить тяжелый путь, после того, как в 1943 году из него выбили фашистов, города были превращены в руины. Тогда его восстановили деды. И сейчас восстановят, только уже потомки победителей, но для начала должна закончиться эта необъявленная война.