Эксперты пересмотрели прогнозы по экономическому росту

Из-за пандемии коронавируса каждый пятый житель планеты оказался в условиях самоизоляции. За перевод сотрудников на удаленный режим работы высказался и отечественный Центробанк. Опрос, проведенный Head Hunter показал, что на него перешли или планируют это сделать в ближайшее время 80% респондентов.

Эти изменения побудили экспертов пересмотреть свои сценарии “новой реальности”. В частности, в ИК “Ренессанс Капитал” полагают, что жесткие карантины в отдельных странах будут действовать и в течение III квартала 2020 года. Кроме того, сохранятся ограничения по международному транспортному сообщению, а восстановление будет проходить медленно.

Все это в том числе позволяет предположить, что цены на сырьевые товары в течение двух кварталов будут держаться на низком уровне, в частности нефть будет торговаться по $25-35 за баррель. Впоследствии ожидается “плавное восстановление”.

Для мировой экономики все это обернется замедлением роста ВВП в 2020 году до 2%. В странах СНГ эксперты ожидают замедления показателей до отрицательных значений. Звучит это пугающе, однако аналитики отмечают, что результаты, тем не менее, могут быть лучше, чем в среднем по миру.

В пользу стран СНГ говорят ранние превентивные меры, предпринятые на 1-3 недели раньше, чем в Европе, Великобритании и США, что может не только сдержать распространение заболевания, но и сделать процесс менее дорогостоящим, а также облегчить восстановление.

Кроме того, у большинства стран СНГ относительно низкая доля услуг HoReCa/entertainment в структуре ВВП (за исключением Грузии, для всех остальных доля составляет менее 5% ВВП и менее 10% потребления) и относительно высокую доля финансируемых государством услуг. Это в том числе здравоохранение, образование, культурная деятельность и другие социальные направления. На все это приходится порядка трети занятых в стране. И это должно снизить прямые издержки, связанные с пандемией и нагрузку на экономический рост.

В числе минусов аналитики указывают чувствительность к ценам на сырьевые товары и при этом высокую долю углеводородов и металлов в сырьевом экспорте.

Что касается конкретно России, то эксперты отмечают самый низкий уровень госдолга (такая же ситуация в Азербайджане, Узбекистане и Казахстане). Кроме того, у Москвы низкий внешний долг. Плюс — закредитованность домохозяйств ниже 20% ВВП.

“Промежуточный сценарий аналитиков ИК «Ренессанс Капитал» предусматривает снижение роста ВВП России до -0,8% г/г. и мирового экономического роста до 2% г/г. в 2020 г. в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум 1 квартал)”, — говорится в сообщении инвесткомпании, — “В 2021 г. мы предполагаем восстановление роста ВВП России до 3.0% г/г”.