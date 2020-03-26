Строительство бункеров и угроза безработицы: мир учится жить в новых условиях

Число зараженных коронавирусом в мире неумолимо приближается к полумиллиону. В Саудовской Аравии усилили меры по сдерживанию распространения пандемии, власти Израиля и вовсе готовы ввести полную блокаду страны. Однако такой политике по борьбе с коронавирусом готовы следовать далеко не все.

Пустые столики в ресторанах. Еда – исключительно на вынос. На улицах не души. И беспрецедентный спрос на строительство бункеров. Таковы сегодня реалии США, где число заболевших коронавирусом приближается к 70-ти тысячам человек. Гарвардские аналитики, чтобы снизить удар по экономике штатов из-за карантина, потребовали от правительства провести тотальное тестирование на коронавирус среди всех жителей США, выявленных больных – изолировать, остальных – отправить на работу. Президент – категорически против.

"Если вы говорите о том, чтобы протестировать 350 миллионов человек – я с этим не согласен. Я видел предложение об этом от профессоров из Гарварда. Но – нет. Мы можем поехать в определенные штаты для тестирования, где практически нет проблем или они незначительные. Но при этом тестировать их полностью – ну это ж смешно! Нам этого делать не нужно", — отрезал Дональд Трамп.

Да и не все американцы добровольно пойдут на тестирование. Главный оппонент Трампа на предстоящих выборах – демократ Джо Байден, несмотря на то, что входит в группу риска, тест на коронавирус не делал. И, по всей видимости – не собирается.

"Я не сдавал анализы на коронавирус. У меня – слава богу – нет симптомов заражения коронавирусом. Да я и лично не общался с теми, у кого он есть", — заявил Джо Байден, кандидат в президенты США и раскашлялся в прямом эфире.

В Бразилии президент пошел еще дальше – выступил против изоляции и жестких ограничительных мер, которые приняли губернаторы в ряде бразильских штатов. Из-за распространения коронавируса главы регионов подписали распоряжения о закрытии школ, магазинов и ограничили движение общественного транспорта.

"Другие вирусы убили гораздо больше, чем этот, и не было такого переполоха. То, что делают несколько мэров и губернаторов, — это преступление. Они уничтожают Бразилию. Если мы будем трусить, если будем слушать всех подряд, получится так, что никто не будет производить ничего. Начнется безработица", — заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Опыт остального мира президента Бразилии не убеждает. В Саудовской Аравии, где случаев заражения почти в три раза меньше, чем в Бразилии – не просто ввели комендантский час с трех часов дня, но и ограничили въезд и выезд в Эр-Рияд, Мекку и Медину. В Израиле приняли решение закрыть минимум на неделю Храм Гроба Господня, а гражданам теперь запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров, за исключением посещения продуктовых магазинов и аптек. В Египте тем временем приступили к дезинфекции пирамид в Гизе, которые закрыли для посетителей.

"Вся команда прошла санитарную обработу. Они начали чистку с зоны приема туристов. Обработали рентгеновские аппараты, касса, комнаты досмотра и вход на территорию памятников древности. Также обрабатывается деревянные дорожки, по которым ходили туристы", — заверил Ашраф Мохи, директор музейного комплекса.

Европа тем временем продлевает карантин. Власти Испании приняли решение оставить граждан страны на самоизоляции еще на 15 дней. Одновременно с этим на родину пытаются отправить порядка сорока тысяч туристов из Великобритании, Ирландии, Норвегии, Германии США и Канады, которые до сих пор остаются в Испании. Осложняется ситуация тем, что большинство стран авиасообщение закрыли. В Великобритании лондонский аэропорт и вовсе прекратит обслуживание коммерческих и частных рейсов до конца апреля.