Банк Кореи запускает собственную версию QE на фоне коронавируса

Центральный банк Южной Кореи запускает собственную версию количественного смягчения. Регулятор будет покупать неограниченное количество облигаций в течение трех месяцев, чтобы успокоить денежные рынки на фоне пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Банк Кореи сообщил, что аукционы РЕПО будут проводиться каждую неделю до конца июня. Больше финансовых учреждений смогут занимать неограниченные объемы средств по ставке РЕПО не выше 0,85%.

Кроме того, центробанк объявил, что будет принимать более широкий спектр залогов, в том числе ноты, выпущенные государственными компаниями.

16 марта Банк Кореи снизил семидневную ставку РЕПО на 50 базисных пунктов до 0,75% на фоне растущих опасений рынков по поводу последствий коронавируса для четвертой по величине экономики Азии.

На этой неделе Южная Корея удвоила запланированный пакет мер по спасению экономики до 100 триллионов вон (80 миллиардов долларов), чтобы поддержать компании, пострадавшие от вспышки COVID-19.

"Посредством этого (операций РЕПО) мы будем поставлять достаточно денег для государственных программ спасения на 100 триллионов вон", — заявил Банк Кореи.