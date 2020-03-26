Глава ВТО: спад экономики из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил, что экономический спад и потери рабочих мест, вызванные пандемией коронавируса, будут хуже, чем рецессия 2008 года.

"Эта пандемия неизбежно окажет огромное влияние на экономику", — отметил Азеведу в видеообращении, снятом у него дома и размещенном на сайте ВТО.

"Последние прогнозы указывают на экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад", — предупредил он.

Глава ВТО уточнил, что конкретных прогнозов пока нет, но экономисты организации ожидают "очень резкого сокращения объемов торговли".

Азеведу призвал страны работать сообща, чтобы ограничить экономический ущерб от пандемии и заложить основы для долгосрочного восстановления экономики.

Он также оценил стимулирующие меры, принятые правительствами, как "позитивные" и призвал членов ВТО к прозрачности и обмену информацией.

Ранее на этой неделе Международный валютный фонд также заявил, что пандемия коронавируса в этом году приведет к глобальной рецессии, которая может оказаться хуже, чем та, что была вызвана мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов.