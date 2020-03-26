Конор Макгрегор пожертвует 1 млн фунтов на борьбу с коронавирусом

Ирландский экс-чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор сообщил своим подписчикам в одной из социальных сетей, что пожертвует 1 млн фунтов стерлингов (1,1 млн евро) на мероприятия, связанные с борьбой с пандемией коронавируса в родной для него стране.

"Я готов приобрести средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн фунтов, они будут размещены в тех больницах, где это потребуется", — гласи сообщение Макгрегора в его аккаунте сети Twitter. Боец подтвердил свое желание публикацией переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад от коронавируса умерла тетя Макгрегора Энн Мур. Однако затем это сообщение опровергли и журналисты, и сам спортсмен,, признав, что смерть произошла от "других естественных причин".