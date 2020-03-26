Эксперты заявили о грядущем обрушении авторынка

Пандемия коронавируса вызвала экстренное торможение глобального авторынка. Согласно прогнозу английской исследовательской компании IHS Markit в этом году продажи машин в мире упадут более чем на 12% до 78,8 миллиона единиц. Это на 10 миллионов единиц меньше, чем в январском прогнозе компании.

Основным драйвером такой динамики станет экономический эффект коронавируса, а также связанного с ним карантина. "Глобальное распространение пандемии коронавируса стало одним из самых больших факторов риска, с которым только сталкивалась автомобильная промышленность за многие годы. Кризис коронавируса наращивает дополнительное давление на и без того пребывающую в напряжении автомобильную индустрию", — говорится в обзоре IHS Markit.

Эксперты отмечают, что хотя Китай и начинает приходить в себя, проблема не исчезла: фокус переместился на Европу и США. Ожидания IHS Markit по материковому Китаю на 2020 год были снижены на 2,3 миллиона штук до 22,4 миллиона. В Европе ожидается спрос на уровне 15,6 миллиона единиц, что на 13,6% меньше, чем в 2019 году.

Что касается рынка США, то аналитики IHS Markit полагают, что объявленных мер денежно-кредитной и фискальной политики может оказаться недостаточно для спасения автомобильного рынка от надвигающегося падения спроса. Согласно прогнозу IHS Markit продажи автомобилей в США в 2020 году составят 14,4 миллиона единиц, что на 15,3% меньше, чем в прошлом году.

При этом быстрого восстановления ждать не стоит, считают эксперты, ведь даже до удара инфекции автомобильная отрасль с трудом держалась на ногах из-за высокой конкуренции и насыщения основных рынков сбыта.