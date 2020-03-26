Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Руководителям федеральных органов исполнительной власти рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на дистанционную работу.

Также регионам рекомендуется приостановить проведение развлекательных, культурных, спортивных и других мероприятий, в том числе в ТЦ и парках, закрыть кинотеатры и запретить курение кальянов в общественных местах.



В четверг Роспотребнадзор должен предоставить в Минпромторг сведения о необходимости закупить материалы для проб на определение коронавируса. До 27 марта ведомство представит график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус.

МИД РФ должен помочь россиянам до возвращения на родину, Минфин выделить на это допсредства при необходимости. Внешнеполитическое ведомство должно рекомендовать всем россиянам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в Россию, принять меры для охраны своего здоровья.

Все эти поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне с обращением к стране выступил президент Владимир Путин. Он озвучил ряд мер как по борьбе с коронавирусом, так и по минимизации экономических и социальных проблем, с ним связанными. Следующая неделя в России будет нерабочей.