НХЛ перенесла драфт новичков и церемонию вручения наград

Руководство Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса приняло решение перенести церемонию вручения наград по итогам сезона, которая должна была пройти в Лас-Вегасе 18 июня. Также на неопределенный срок сместилась и дата драфта новичков.

Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. Напомним, что в 2020 году драфт новичков был запланирован на 26-27 июля. Кроме того, заокеанская лига перенесла и тесты потенциальных новичков. Они должны были пройти с 1 по 6 июня.

Напомним, что нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге был остановлен 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Руководство НХЛ надеется возобновить регулярный чемпионат в середине мая.