22 апреля не будет выходным днем

22 апреля (среда) будет рабочим днем по причине переноса голосования по поправкам в Конституцию РФ на более поздний срок. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​.

Ранее, выступая с обращением к россиянам, президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование переносится из-за ситуации с коронавирусом. Новая дата голосования будет определена отдельным указом главы государства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 414 тысяч человек, более 18 тысяч скончались. Накануне в России зарегистрировано 658 случаев заражения.