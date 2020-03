В WhatsApp нашли еще одно слабое место

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, хранит пользовательский пароль двухфакторной аутентификации незашифрованным. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте издания WABetainfo.

A user has recently discovered that WhatsApp stores the 2FA passcode in plain text in a file in their sandbox.



Being into the sandbox, no other apps can read that file, but there are some cases (in particular the second one) that should force to encrypt the 2FA Code. https://t.co/nmrNSGkKSU