Садьо Мане лучший футболист чемпионата Англии, "Тоттенхэм" – худший клуб

После того, как пандемия коронавируса привела к остановке футбольного сезона во всем мире, журналисты вынуждены искать темы для публикаций. В Англии пресса составляет рейтинги игроков и клубов по итогам урезанной части сезона. Одним из открытий премьер-лиги назван хавбек "Ливерпуля" Садьо Мане.

Полузащитник лидеров чемпионата за 26 матчей забил 14 голов и отдал 9 результативных передач, напоминает британская The Guardian, поставив Мане во главе собственного рейтинга по итогам приостановленного из-за коронавируса сезона. Лучшим молодым футболистом стал полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

Наставник клуба "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер назван журналистами лучшим тренером, наиболее внушительным трансфером сезона признан переход нападающего Дэнни Ингза из "Ливерпуля" в "Саутгемптон", а лучшим голом стал дальний удар полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне в матче с "Ньюкаслом" (2:2).

Интересно, что известный португальский тренер Жозе Моуринью, который в этом сезоне возглавил клуб "Тоттенхэм Хотспур", также попал в рейтинг-лист: его команда названа худшей по итогам завершившейся части сезона, заработав звание "разочарование года".