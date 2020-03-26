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Коронавирус 8 минут назад

26 марта 202009:37

Лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока

Аббревиатура STOP CRUIS-2020 распространяется по морским портам всего мира с такой же скоростью, что и печально известная COVID-19. Круизный сезон сейчас терпит глобальное бедствие. В сотне милях от бухты Золотой Рог уже около суток стоит лайнер Costa Neoromantica — ему запретили неплановый визит во Владивосток.

По предписанию регионального Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса в мире капитан Морского порта Владивосток запретил заход в круизного лайнера Costa Neoromantica. 19 марта судна вышло пустым из города Нагасаки и уже 5 дней "болтается" в Японском море. В бухту Золотой Рог Costa Neoromantica оно должно было зайти только 16 июня. Последующие визиты были назначены на 23 и 30 июня, а также 7 июля.

Как выяснилось, судовладелец ранее направил просьбу о месячной стоянке у причала порта, но на подходе к Морскому вокзалу Роспотребнадзо запретил заход. Есть информация, что на лайнере нехватка воды, передает ГТРК "Владивосток".

"В связи с глобальной ситуацией в сфере здравоохранения необходимы беспрецедентные меры, направленные на обеспечение безопасности во всем мире. Впервые за семьдесят лет мы до конца апреля приостановили навигацию флота. Она продолжится поле окончания чрезвычайного положения", — заявил гендиректор круизной компании Costa Нил Паломба.

Перспективы круизного сезона 2020 года пока туманны. Однако первый запланированный заход лайнера Westerdam в этом году уже отменен. Он должен был бросить якорь в приморской акватории 19 апреля. Всего во Владивосток в течение года лайнеры должны были зайти 14 раз. Однако коронавирусная инфекция нанесла серьезный удар по мировой круизной индустрии.

Отметим, в настоящий момент сотни городов автоматически лишились существенной части денежных поступлений в бюджеты. Сейчас в мире 30 круизных лайнеров с экипажами и пассажирами превратились в летучих голландцев. Судна не могут причалить, поэтому им приходится менять маршруты, чтобы найти гавань, где они смогут бросить якорь.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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