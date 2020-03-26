Макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага: Лондон переходит на сухой паек

Почти на 1,5 тысячи человек выросло число инфицированных коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки в Великобритании. Заразился и наследник престола.

Коронавирус проник в королевскую семью. Положительный результат дали анализы наследника престола принца Чарльза. Ему 71 год. Сообщается, что болезнь протекает в мягкой форме. Чарльз изолирован в резиденции Балморал в Шотландии. У его супруги Камиллы вируса нет. Королева Елизавета Вторая находится в своем замке Виндзор под Лондоном. Премьер-министр Борис Джонсон, который обязан каждый вторник представать перед ней с докладом, на этот раз общался с монархом по телефону.

Джонсон сейчас особенно благодарит добровольцев, которые откликнулись на призыв помочь системе здравоохранения Великобритании.

"Мы надеялись собрать 250 тысяч волонтеров за несколько дней. Но я могу вам сказать, что всего за сутки на призыв откликнулись 405 тысяч желающих. Они будут доставлять лекарства из аптек пациентам, а также сопровождать их от больницы до дома. Что еще важно, волонтеры будут регулярно обзванивать тех, кто сидит дома, и спрашивать о необходимой помощи", — сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Полтора миллиона британцев, страдающих тяжелыми заболеваниями, получили письма от правительства с призывом никуда не выходить в течение 12 недель. Им обещают организовать доставку продовольствия на дом. Уже показали, как будет выглядеть стандартный набор для нуждающихся: макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага.

Всем остальным, за исключением тех, кого включили в категорию ключевых работников, сейчас разрешено выходить из дома один раз в день: за продуктами, в аптеку, на прогулку или пробежку. Оксфорд-стрит всегда считалась самой оживленной торговой улицей Лондона, раньше здесь было не протолкнуться, сегодня картина совершенно иная. Лондон опустел. В городе туристов нет, да и идти им некуда, все закрыто.

В звенящей пустоте малейший звук вызывает резонанс. Ветер сдувает упавшие фонари в Китайском квартале в центре Лондона. Владелец ресторана Ки Сай был вынужден распустить почти весь персонал. Остался шеф-повар и несколько помощников, которые готовят на заказ. Ки Сай опасается того, что карантин может затянуться до августа.

"Если это будет продолжаться больше пяти месяцев, и все это время мы будем оставаться без посетителей, то нашему бизнесу конец. И не только нам, закрываться придется всему Китайскому кварталу", — говорит владелец ресторана Ки Сай.

На следующей неделе в Лондоне должны принять решение, переносить ли турнир по теннису в Уимблдоне, который должен начаться 29 июня. Перенесут — в этом мало кто сомневается.

В режиме самоизоляции сейчас работает канцлер Германии Ангела Меркель, которая была на приеме у врача, который, как выяснилось позже, оказался инфицирован COVID-19.

"Канцлер чувствует себя хорошо, она продолжает работать, как мы уже говорили, из дома и находится в тесном контакте со всеми членами кабинета министров, со своими сотрудниками, а также проводит важные международные переговоры из дома", — рассказал официальный представитель правительства Германии.

В Великобритании число погибших от коронавируса к вечеру 25 марта достигло 468 человек, в целом мире уже свыше 20 тысяч жертв этого заболевания.