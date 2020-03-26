26 марта 202009:06

Вести.net: американский суд поставил крест на криптовалюте Gram

Американский суд фактически поставил крест на криптовалютном проекте Павла Дурова. Решение принял окружной суд Нью-Йорка, он согласился с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал криптовалюту под названием Gram не просто криптовалютой, а ценной бумагой. Павел Дуров и его компания Telegram планировали развернуть блокчейн-сеть TON, и дать ее пользователям возможность расплачиваться криптовалютой Gram. Запуск намечали еще на прошлый год, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала его. Объяснили это тем, что в проект вложились американские инвесторы, на них пришлось примерно треть всех привлеченных средств. От Дурова потребовали отменить запуск или вернуть деньги американцев.

В итоге суд долго решал можно ли считать криптоактивы компании Дурова ценной бумагой, обращение которых регулируют власти. И вот цитата из заключения: "Принимая во внимание экономические реалии суд приходит к выводу, что перепродажа Gram на вторичном рынке будет по сути продажей ценных бумаг без обязательного регистрационного заявления. Telegram знал и понимал, что разумные покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести Gram просто как средство хранения или передачи. Telegram разработал схему максимизации суммы, которую первоначальные покупатели были бы готовы заплатить. Она позволяла этим покупателям максимизировать получаемую ими ценность при перепродаже Gram на публичных рынках.

Если сильно упрощать, то логика суда следующая: "Мы понимаем, что инвесторы проекта рассчитывали именно перепродать криптовалюту с прибылью, а вовсе не пользоваться ей для расчетов, а значит это ценная бумага и оформлять ее нужно было по всем правилам, со всеми ограничениями. Павел Дуров в свою очередь утверждал, что Telegram никому не гарантировал прибыли от проекта, поскольку сеть TON, с которой будет работать валюта Gram децентрализована и автор проекта сам ее контролировать не может, но, судя по всему, суд к таким доводам не прислушался.

Вопрос - что теперь будет с проектом. Известно, что в него вложились, в частности, крупные американские фонды из кремниевой долины. Например, Sequoia Capital, а также частные инвесторы: миллиардер Роман Абрамович, основатель группы Е4 Михаил Абызов, экс-совладелец Вимм-Билль-Данна Давид Якобашвили и основатель Qiwi Сергей Солонин. Дуров обещал им вернуть примерно 77% вложенного, если TON не запустится. Вместе с тем люди, связанные с проектом, уже заявляли, что фактически система готова и ее может запустить любой участник. Однако, судя по всему, сам Павел Дуров не готов идти на это и начинать открытый конфликт с американским регулятором. Впрочем, у основателя Telegram есть еще возможность подать апелляцию, правда юристы говорят, что шансов выиграть там почти нет.

Виртуальная гонка северо-американской серии Nascar стала самой популярной киберспортивной телетрансляцией в истории. Это произошло на фоне массовой отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса. Телеканала Fox, который и транслировал соревнования на своем кабельном телеканале FS1 отчитался, что его посмотрели 900 000 человек.

В виртуальном заезде приняли участие реальные гонщики Nascar. Они все соревновались удаленно из своих гостиных, разумеется не просто с клавиатуры. В общем если локдаун продлится, можно ждать отдельного зачета разработчиков таких конструкций, приближенных к реальному автомобилю. Благо канал Fox Sports пообещал продолжить такие трансляции. Собственно, ему и деваться особо некуда. Трансляций реальных состязаний считай не осталось. Вот уже и "Формала-1" тестирует виртуальные гонки. Даже футболисты настоящие и профессиональные уже сходятся на нарисованных стадионах и вполне собирают там реальных зрителей.

Текст: Вести.Hi-tech

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