"Сидим дома 24": ведущие выходят в эфир из квартир

Информационный телеканал "Россия 24" в связи с объявленным в стране карантином сменил свой логотип на название "Сидим дома 24".

Ведущие телеканала ведут эфир из собственных квартир. Первым на прямой связи с Москвой был Владивосток. Журналист ГТРК "Владивосток" Максим Бордаков по видеосвязи вышел в прямой эфир и рассказал о положении с коронавирусом в Приморском крае.

Телеканал "Россия 24" призывает — сидите дома, берегите себя, а мы точно сделаем ваш день интересным и насыщенным.

Накануне в связи с пандемией коронавируса президент России Владимир Путин обратился к стране. Он объявил нерабочими днями с 28 марта по 5 апреля. "Самое безопасное сейчас – побыть дома", – подчеркнул глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на время нерабочей недели в Москве будут введены дополнительные ограничительные меры: будут закрыты ТЦ, парки и рестораны. Школьники и студенты продолжат обучение дистанционно.