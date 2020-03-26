Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

В России участился отказ от платежей по кредитам: граждане считают пандемию коронавируса форс-мажором.

Еще не вступили в силу карантинные ограничения, а уже за несколько дней выросло количество отказов от обязательств по кредитам из-за коронавируса согласно опросу банков.

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.

По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) к началу марта 2020 года, коллекторы работали с россиянами по возврату 7 миллионов кредитов на сумму более 1 триллиона руб.

Около 25% граждан России не может в срок погасить кредит. Каждый год банки отдавали коллекторам для возврата 4 миллионов займов на сумму 400 миллиардов руб.

Сейчас эта сумма может вырасти.

Россия в последние годы переживала бум потребительского кредитования, и экономисты предупреждали о кризисе из-за неплатежей по кредитам в случае резкого снижения доходов населения.

В прошлом году был поставлен очередной рекорд: общая сумма кредитной задолженности россиян достигла 18 триллионов руб. Ежегодно россияне увеличивали объем займов примерно на 20%.

По данным ЦБ РФ, общее количество заемщиков в России составляет не менее 40 миллионов человек. Две трети всех заемщиков имеют задолженность по необеспеченному потребительскому кредиту и кредитной карте.

Текущее количество заемщиков – около 54% от занятого населения. Ежегодный прирост числа новых заемщиков с просроченной задолженностью составлял 3-4% еще до коронавируса.

Наиболее часто просрочка возникает по необеспеченным потребительским кредитам на небольшие суммы (до 100 тысяч руб.), однако основной объем "плохой" задолженности сформирован кредитами на сумму более 100 тысяч руб.

Потенциальный риск могут представлять заемщики, устойчиво наращивающие долг. С 2017 года 3,7 миллиона человек увеличили задолженность по необеспеченным потребительским кредитам (без учета кредитных карт) с 0,9 триллиона до 2,2 триллиона руб., привлекая новые кредиты до погашения старых (пока по ним просрочки не наблюдается), отметили в Банке России.

Заемщики практически не используют необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке, доля таких кредитов не превышает 5%.

Ранее президент Владимир Путин предложил ввести мораторий на выплаты по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов заемщика более чем на 30%.