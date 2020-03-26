Экономика Сингапура резко сократилась в I квартале на фоне коронавируса

Экономика Сингапура продемонстрировала резкий спад в первом квартале и, похоже, движется к первому годовому сокращению примерно за два десятилетия на фоне пандемии коронавируса, сообщает The Straits Times.

Министерство торговли и промышленности Сингапура снизило прогноз экономического роста на 2020 год. Теперь министерство ожидает сокращения на 1-4%. Февральский прогноз предполагал изменение ВВП от снижения на 0,5% до подъема на 1,5%.

В последний раз в Сингапуре годовой спад экономики наблюдался в 2001 году, когда лопнул пузырь доткомов и ВВП сократился на 1%.

Предварительные данные министерства показали, что в первом квартале экономика Сингапура сократилась на 2,2% в годовом выражении, что хуже, чем ожидали экономисты.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экономика сократилась на 10,6%.

В октябре-декабре прошлого года ВВП страны вырос на 0,6% в поквартальном и на 1% в годовом выражении.

В январе-марте наблюдался резкий спад в строительном секторе — на 4,3% в годовом выражении. В сфере услуг зафиксирован спад на 3,1%, в обрабатывающей промышленности — на 0,5%.

Сингапур ожидает серьезного удара по экономике в связи с последствиями пандемии коронавируса. Ориентированные на внешние рынки сектора, как ожидается, пострадают от ослабления основных экспортных рынков, включая Китай. Ограничения на передвижения ударят по туристической и транспортной отраслям. Кроме того, пандемия скажется на внутреннем потреблении.