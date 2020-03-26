Южный циклон: в начале недели в Москве выпадет снег

В столице сегодня установилась теплая и ясная погода. Ожидается, что воздух прогреется до 13-15 градусов.

"Рекорд сегодняшнего дня установлен в 1973 году и составляет 15,1 градуса, то есть это достаточно близко к рекорду, будем следить", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 760 миллиметров ртутного столба при норме в 747.

Однако период сухой и солнечной погоды продлится недолго. Уже в начале следующей недели — 30 марта — из-за южного циклона в Москву придет похолодание.

"Ожидается облачность, осадки, не исключено, что это будет снег и мокрый снег", — рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что температура воздуха в городе вернется к климатической норме для этого времени года.