Глава Башкортостана поручил всем чиновникам сдать тест на коронавирус

Глава Башкортостана дал поручение всем чиновникам сдать анализы на коронавирус. Радий Хабиров сообщил, что сегодня он первым сдаст необходимый тест. Эта мера связана с тем, что в текущей ситуации региональные власти больше всех контактируют с людьми, передает ГТРК "Башкортостан".

"Вам это нужно сделать не для себя, а для того, чтобы дальше не распространять вирус", — заявил Радий Хабиров.