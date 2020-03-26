Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,39-78,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 78,77 руб., повысившись на 51,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 85,81 руб. — это на 70,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 60,19 копейки до 81,93 руб.

Цены на нефть упали в четверг после трех дней роста. Перспектива снижения спроса из-за мер по борьбе с коронавирусом компенсировала надежды на беспрецедентные стимулирующие меры в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1,6% и составила $27 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 2,3% до $23,93 за баррель.