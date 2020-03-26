Сенатор Нарусова пообщалась с приехавшими из-за границы и самоизолировалась

Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться, так как общалась с приехавшими из-за границы. В Совете Федерации она не была со вторника.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя Нарусова якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.

Как сообщил РИА Новости сенатор Андрей Клишас, он разговаривал в четверг утром по телефону с Нарусовой, и та не говорила, что находится в больнице. По его словам, она не жаловалась на здоровье и обсуждала текущие вопросы. При этом он подчеркнул, что Нарусова сдала тест на коронавирус и он отрицательный.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам старше 65 лет с просьбой не ходить на работу в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.